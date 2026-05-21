艾訊2026年拚績增雙位數

工業電腦廠艾訊（3088）昨（20）日舉行業績發表會，發言人黃士青表示，今年增長動能來自工業自動化及零售應用，在訂單滿手下，艾訊預估，未來幾季營收都有逾20億元水準，2026全年業績達兩位數增長，法人看好，今年營運續創新高。

展望後市，黃士青表示，過去艾訊每季營收約15-20億元水準，但依據目前在手訂單來看，未來每季度會提升到20億元以上，除了原物料價格上漲因素外，主要仍是需求顯著增長。

艾訊預期，今年全年業績兩位數增長不是問題。法人估計，艾訊2026全年營收至少80億打底，業績有望續創新高紀錄。

黃士青指出，今年訂單掌握度明顯高於去年，主要是因現在零組件缺貨，必須要提前備貨，所以目前我們有很多案子都已經下到明年初。在毛利率方面，艾訊預計今年抓33~34%區間。