神盾金雞 乾瞻5月27日登興櫃

神盾旗下矽智財（IP）廠乾瞻科技（7898）預計5月27日登錄興櫃。據了解，該公司的IP於去年底已獲得雲端服務供應商（CSP）採用，今年將有相關授權金收入挹注。對於今年營運前景，乾瞻營運長徐達勇看好，旗下產品在製程節點方面布局具完整性，預計今年底將有2奈米製程的UCIe IP。

乾瞻去年營收6億元，年增率達五成，徐達勇表示，今年應可持續見到成長動能。在神盾併購乾瞻後，產品線更為聚焦，主攻先進製程IP，且提供客製化方案。目前其兩大產品線包括去年第一大的業績項目UCIe IP，以及第二大的開放式NAND Flash介面（ONFI）相關IP，都對應到成長中的市場，很大一部分是與AI與雲端運用相關。