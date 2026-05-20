大鵬科CLMX申請上市 證交所審議通過

臺灣證券交易所20日召開「有價證券上市審議委員會」，正式通過大鵬科CLMX（7689）初次申請股票上市案。本案後續提報證交所董事會核議後，大鵬科技將正式掛牌上市，為台灣資本市場的智慧安防與智慧長照板塊注入新動力。

大鵬科技申請上市資本額為新台幣5.31億元，由富邦綜合證券擔任主辦承銷商。該公司專注於「無線安防與長照警報系統」的研發與製造，核心產品包含家庭安全系統、遠端醫療護理照護設備及智慧家居自動化系統。

在財務表現上，大鵬科技112年稅前純益為1.32億元、每股稅後純益（EPS）2.24元，113年大幅倍增至3.93億元（EPS 5.06元），114年更創下歷史新高，稅前純益達6.5億元，EPS更高達10.38 元，成功賺進超過一個股本。延續此亮眼表現，115年第1季稅前純益已達2.17億元，EPS 3.13元，獲利能力優異。

法人表示，大鵬科技採取「全球化布局」，市場結構高度聚焦海外，外銷比重高達99.98%，主要深耕歐洲、美國及拉丁美洲等市場。目前全體董事共9席，持股比率高達79.72%，股權結構相當穩定。隨著全球高齡化社會對長照設備的需求激增，以及歐美智慧家居安防普及化，大鵬科技未來的全球市場成長前景看好。