捷創股東會／配息5元 受惠AI浪潮、看好下半年營運升溫

捷創科技（7810）20日舉行股東常會，承認盈餘分配並通過資本公積配息案共5元，包括盈餘配發4.5元、資本公積配發0.5元。

捷創科技董事長林益民表示，2026年受惠於AI浪潮，驅動整體市況優於預期。加上半導體大廠持續擴廠，對設備、及自動化的需求持續提升，可望挹注捷創科技今年可交出亮麗成績單。

林益民指出，觀察客戶端對裝機數量，及出貨的期許大都集中下半年，讓供應鏈進入忙碌期，也是成長趨勢。預估上、下營收貢獻比約莫落在4：6或是45：55附近。

至於海外布局，林益民說，捷創科技會跟隨主要客戶的海外建廠腳步，目前看來：美國及日本市場的訂單較為明確。

半導體測試設備工程技術服務商捷創科技，去合併營收5.94億元、年增34.6％，毛利率50.89％、營益率20.05％，稅後淨利1.13億元、年增達66.1％，每股盈餘6.25元，均創新高。

今年首季營收1.74億元，季減22.9％、年增40.9％，營業利益3,615萬元，季減41.9％、年增達53％，稅後淨利3,713萬元，季減32.8％、年增47.4％，每股盈餘1.83元，均創歷史次高。毛利率50.24％、營益率20.74％。

捷創科技今年4月營收8,382萬元，月增38％、年增82.7％，創同期新高、歷史第三高，前4月累計營收2.58億元、年增達52.2％，續創同期新高。捷創科技表示，4月營收成長主因原廠裝機需求增加，以及記憶體客戶對設備延壽維修、搬機需求自首季起顯著增加。