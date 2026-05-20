安盛生股東會／迎強勁轉機！今年營運續衝高峰 將推GLP-1保健品

安盛生（6734）20日召開股東常會，董事長陳彥宇表示，安盛生今年將加速導入新型業務並強化行銷動能，以營收翻倍為目標，公司將採取三大核心策略，將安盛生打造為整合「AI 檢測 + 管理 + 營養」的全齡居家健康守護平台。

安盛生20日股東會承認去年度營業報告書、財務報表及虧損撥補案，並通過修改公司章程、辦理上限不超過1萬張的私募現金增資等議案，以及完成補選一席獨立董事，由以衡法律事務所律師蘇志淵出任。

受惠轉型效益顯現，安盛生去年營收2,688萬元、年增38.14%，創近三年新高；在產品組合結構優化與備抵存貨跌價損失回沖下，去年毛利率自前一年度的 30.8%大幅躍升至 62.9%，獲利能力顯著改善。雖因持續投入新品開發及組建商務團隊導致仍呈現虧損，陳彥宇強調，今年將加速導入新型業務並強化行銷動能，以營收翻倍為目標，力求實現轉虧為盈。

陳彥宇表示，安盛生已成功由單一檢測產品及傳統經銷模式，轉型為聚焦「AI 品牌電商平台」與「拓展 CDMO 業務」的雙軌模式。觀察2023至2025年的營運表現，三年間營收成長28.7%，毛利率從 7.75%擴增至 62.9%，證明轉型策略方向正確。展望未來，公司將採取三大核心策略，將安盛生打造為整合「AI 檢測 + 管理 + 營養」的全齡居家健康守護平台。

首先，加速擴展 AI 品牌電商平台，布局延青春（Longevity）市場。今年將陸續推出 GLP-1 相關保健品及個人化健康管理方案，同時不排除透過併購擴大用戶基礎，驅動高毛利品牌電商營收的持續成長。

陳彥宇表示，GLP-1原本就是人體內的腸泌素，近年國內外研究皆顯示，其與食慾調節、血糖控制、代謝功能及發炎反應密切相關，也成為近年全球代謝健康與體重管理領域的重要焦點。安盛生科結合自主居家檢測技術與 AI 科技，透過 TG（三酸甘油脂）/ HDL（高密度脂蛋白）等可量化、可追蹤的代謝數據，協助使用者更具體掌握身體代謝狀態，提供更精準且高效率的個人化健康管理方案。

安盛生科預計於今年陸續推出 GLP-1 相關自有品牌益生菌產品，以及結合居家檢測與 APP 平台的代謝健康服務，包括可於居家量測 TG/HDL 等代謝指標，打造延青春（Longevity Health）相關產品與服務生態系。首波推廣將聚焦於高壓、高工時的科技產業族群。

第二、進軍美國市場，推動PixoTest國際認證。自主開發的「安必測（PixoTest）血脂檢測系統」僅需單一試片即可在3分鐘內取得取得四項血脂關鍵數據（總膽固醇、三酸甘油酯、高密度及低密度脂蛋白膽固醇），去年上市後表現亮眼。看好美國個人化健康管理市場規模達台灣 15倍以上，公司已啟動美國FDA 510(k)申請相關規劃，並預計於年內進行臨床試驗，加速產品在美上市。

第三、穩健拓展 CDMO 業務，建立長期現金流。去年受惠於國際客戶委託開發的數位檢測系統順利取證，帶動 CDMO 業務大幅成長且營收占比近三成。為因應訂單需求，今年將進行產能擴增，並以每年新增 1至 2 個開發案為目標，確保穩定且可預測的長期營收。

為落實三大策略，安盛生除了本次股東會通過的私募增資外，董事會日前亦通過辦理現金增資發行新股 1.4萬張，暫定每股發行價格為新台幣 6.5 元，預計募集資金 9,100萬元。

針對短期展望，陳彥宇表示，今年的成長核心將以「延青春」相關檢測及保健品為動能，透過品牌電商模式建立高黏著度關係，並且不排除藉由併購同業快速增加會員基礎，以擴大營運量能。隨著三大策略發酵，對今年整體營運抱持正向樂觀。