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川普持股名單驚見藏壽司！亞洲藏壽司漲停背後 股權關係一次看懂

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
圖為藏壽司位於日本銀座的全球旗艦店。圖／美聯社資料照
圖為藏壽司位於日本銀座的全球旗艦店。圖／美聯社資料照

美國總統川普最新財務申報揭露持有美國藏壽司（Kura Sushi USA，KRUS）股票，引發市場對藏壽司體系交叉持股的聯想，帶動亞洲藏壽司（2754）20日股價攻上漲停，終場收77元。不過，亞洲藏壽司指出，川普投資標的為美國KRUS，亞洲藏壽司並未持有美國KRUS或日本母公司股權；目前品牌架構為日本母公司分別持有美國與台灣子公司。

根據外媒報導，川普最新財務揭露資料顯示，其今年第1季投資組合新增多檔個股，包括輝達（NVIDIA）、亞馬遜（Amazon）與蘋果（Apple）等科技股，同時也於2月持有美國藏壽司KRUS股票，持股區間介於100萬美元至500萬美元（約新台幣3,200萬元至1.6億元）。

消息曝光後，引發市場對藏壽司概念股聯想，也帶動亞洲藏壽司股價強勢表態。不過，據悉，目前藏壽司品牌分別於日本、美國與台灣掛牌上市，其中日本母公司Kura Sushi, Inc.於東京證券交易所掛牌；美國子公司Kura Sushi USA於NASDAQ掛牌；台灣則由亞洲藏壽司於櫃買中心掛牌。

公司指出，日本母公司持有美國KRUS與台灣亞洲藏壽司股權，但台灣亞洲藏壽司並未持有日本母公司或美國KRUS股權，因此此次川普投資案與亞洲藏壽司並無直接股權關聯。

儘管如此，亞洲藏壽司今年營運表現持續成長。公司日前公告第1季合併營收14.8億元，年增11.1%，創歷史新高，稅後淨利0.67億元，每股稅後盈餘（EPS）1.42元，較去年同期轉虧為盈。隨著上海門市結束，營運資源全力投入台灣市場，將持續祭出多項行銷戰略，包括多元價格帶體驗、加價購、電商銷售。

另外，亞洲藏壽司4月營收4.4億，年增4.5%， 創同月新高。累計1至4月合併營收19.2億，年增9.5%，同創新高。主要受惠清明連假出遊聚餐潮，日本原創IP貓福珊迪療癒風發酵，帶動營收成長。

展望後市，全台持續展店，維持每年5-10家展店目標。插旗東台灣花蓮的第一間門市，即將於5月底開幕，讓東台灣朋友就近享受日式美味壽司。台灣目前62家門市。

藏壽司 川普

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