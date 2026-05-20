快訊

三星營收贏台積電卻爆「史上最大罷工」 謝金河示警：給台灣上了寶貴一課

俄中國力差距現形！普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」

「不知道還會怎麼搞我」教授遭控霸凌 研究生墜樓北科大回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

台普威5月27日登錄興櫃 搶攻AI算力儲能商機

聯合報／ 記者簡永祥／舊金山19日電
雲豹能源旗下專注儲能系統整合與能源管理的台普威正式通過櫃買中心公開發行申報生效，並取得登錄興櫃同意函，預計5月27日掛牌興櫃。圖／台普威提供
雲豹能源旗下專注儲能系統整合與能源管理的台普威正式通過櫃買中心公開發行申報生效，並取得登錄興櫃同意函，預計5月27日掛牌興櫃。圖／台普威提供

雲豹能源（6869）旗下新能源事業版圖再添資本市場生力軍。專注儲能系統整合與能源管理的台普威能源（7921）正式通過櫃買中心公開發行申報生效，並取得登錄興櫃同意函，預計將於5月27日正式掛牌興櫃，參考價為每股108元。隨著AI運算、半導體產業與資料中心催生全球電力需求迎來爆發式成長，儲能產業成為新能源市場關注焦點，台普威此次順利推進資本市場進程，展現出其在儲能賽道上的領先地位與爆發潛力。

受惠於全球能源轉型與電網韌性需求持續提升，台普威近年海內外布局有成，營運規模與獲利能力皆迎來躍進式成長。2025年營收達新台幣32.82億元，年增404%，營業利益5.02億元，每股純益8.49元，皆創歷史新高；。2026年1至4月累計營收達6.4億元，受惠於日本高毛利市場的營收占比持續攀升，進一步推升整體毛利率及獲利能力。

台普威總經理馮浩翔表示，隨著AI應用與高效能運算快速發展，AI算力中心對供電穩定與零中斷的需求大幅提升，儲能系統也將成為大型AI算力中心的關鍵基礎設施。台普威具備儲能全生命週期「一站式服務」能力，並掌握儲能軟體與控制系統等核心技術，可依不同國家電網規範與應用需求，快速提供客製化解決方案，持續拓展海外市場。此次取得興櫃同意函，不僅代表資本市場對公司技術與營運模式的肯定，也將成為加速海內外布局的重要動能。

截至目前，台普威累積建置實績已達412MW/1,055MWh，為國內具代表性的儲能系統整合業者之一。除深耕台灣市場外，公司亦積極拓展日本與澳洲市場，其中日本已完成10座儲能案場併網，並已有案場正式投入日本電力交易市場，目標2027年日本市場累積規模達 500MW~1200MWh。

雲豹能源

延伸閱讀

大同開拓北美電力基建 斬獲北美光儲能案場新客配電變壓器訂單

光寶AI相關業務營收占比已突破20% 董座宋明峰：光寶的YearOne

南韓SSD控制器公司FADU 聚焦AI基礎架構效率創新

達人網5月21日上櫃前業績發表會 預定6月下半月上櫃交易

相關新聞

威剛今年營收拚倍增 上看1200-1,500億

威剛（3260）董事長陳立白今（20）日表示，威剛第2季營收「一定比第1季多」，且增幅不小；法人圈則估算，在DRAM與NAND報價續揚、庫存水位拉高與下半年需求延續下，威剛今年全年營收可望較去年倍增，上看1,200億至1,500億元。

達人網5月21日上櫃前業績發表會 預定6月下半月上櫃交易

福邦證券（6026）主辦承銷的達人網（7839），預定6月下半月將股票上櫃交易，並訂5月21日（星期四）下午2時30分，假台北君悅酒店3樓凱悅二區宴會廳舉辦上櫃前業績發表會，成為全國第一家經營生活服務媒合資訊交換平台的股票上櫃公司。

均華訂單看到明年第2季

均華（6640）總經理石敦智昨（19）日表示，全球前十大OSAT（委外封裝和測試廠）廠都是均華的客戶，目前晶圓廠和OSAT都加碼對先進封裝的投資，訂單能見度看到明年第2季，今年是營運樂觀的「好年」。均華配合客戶需求，已開始準備赴美設立子公司。

環球晶4月 EPS 8.85元 持股漲價

半導體矽晶圓廠環球晶（6488）遭列注意股票，昨（19）日應主管機關要求，公布自結4月歸屬母公司業主淨利42.31億元，遠優於去年同期虧損，每股純益8.85元。

台燿4月 EPS 2.35元 擴充泰國廠

銅箔基板（CCL）廠台燿（6274）遭列注意股票，昨（19）日應主管機關要求，公告自結4月歸屬母公司淨利6.84億元，年增185%，每股純益2.35元。

中探針4月 EPS -0.07元 虧損收斂

中探針（6217）遭列注意股票，昨（19）日應主管機關要求，公布自結4月歸屬母公司業主淨損800萬元，虧損較去年同期淨損2,300萬元大幅收斂，單月每股淨損0.07元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。