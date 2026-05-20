台普威5月27日登錄興櫃 搶攻AI算力儲能商機

雲豹能源（6869）旗下新能源事業版圖再添資本市場生力軍。專注儲能系統整合與能源管理的台普威能源（7921）正式通過櫃買中心公開發行申報生效，並取得登錄興櫃同意函，預計將於5月27日正式掛牌興櫃，參考價為每股108元。隨著AI運算、半導體產業與資料中心催生全球電力需求迎來爆發式成長，儲能產業成為新能源市場關注焦點，台普威此次順利推進資本市場進程，展現出其在儲能賽道上的領先地位與爆發潛力。

受惠於全球能源轉型與電網韌性需求持續提升，台普威近年海內外布局有成，營運規模與獲利能力皆迎來躍進式成長。2025年營收達新台幣32.82億元，年增404%，營業利益5.02億元，每股純益8.49元，皆創歷史新高；。2026年1至4月累計營收達6.4億元，受惠於日本高毛利市場的營收占比持續攀升，進一步推升整體毛利率及獲利能力。

台普威總經理馮浩翔表示，隨著AI應用與高效能運算快速發展，AI算力中心對供電穩定與零中斷的需求大幅提升，儲能系統也將成為大型AI算力中心的關鍵基礎設施。台普威具備儲能全生命週期「一站式服務」能力，並掌握儲能軟體與控制系統等核心技術，可依不同國家電網規範與應用需求，快速提供客製化解決方案，持續拓展海外市場。此次取得興櫃同意函，不僅代表資本市場對公司技術與營運模式的肯定，也將成為加速海內外布局的重要動能。

截至目前，台普威累積建置實績已達412MW/1,055MWh，為國內具代表性的儲能系統整合業者之一。除深耕台灣市場外，公司亦積極拓展日本與澳洲市場，其中日本已完成10座儲能案場併網，並已有案場正式投入日本電力交易市場，目標2027年日本市場累積規模達 500MW~1200MWh。