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威剛今年營收拚倍增 上看1200-1,500億

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

威剛（3260）董事長陳立白今（20）日表示，威剛第2季營收「一定比第1季多」，且增幅不小；法人圈則估算，在DRAM與NAND報價續揚、庫存水位拉高與下半年需求延續下，威剛今年全年營收可望較去年倍增，上看1,200億至1,500億元。

陳立白指出，本季在出貨量增加、價格續漲帶動下，營收至少可較第1季增加90億至100億元，粗估單季有機會達360億元左右；以上半年來看，營收合計約可達620億元。若下半年營收再優於上半年，全年營收自然具備挑戰1,200億元以上的條件，法人更看好高標有機會上看1,500億元。

市場近期擔心，DRAM與NAND報價快速上漲，將墊高模組廠第2季庫存成本，進而壓抑毛利率。對此，陳立白表示，威剛第2季毛利率確實較難精準估算，可能持平或小幅下滑，但因營收規模明顯放大，即使毛利率略降，絕對獲利仍可望優於第1季。EPS也有機會再挑戰高點。

庫存方面，威剛目前庫存已超過400億元，且仍持續積極買貨，目標第3季底前拉升至500億元。陳立白說明，外界常誤以為400多億元庫存只能支撐400多億元營收，但庫存是成本，若加上毛利率，實際可對應的銷售金額至少可達700億至800億元；且威剛後續仍會持續進貨，代表庫存水位將成為下半年營收放大的重要支撐。

產品結構方面，陳立白指出，威剛與同業毛利率差異，主要來自業務組合不同。部分同業以B2B業務為主，威剛則同時經營B2B與B2C；雖然B2C毛利率相對低於B2B，但B2C占比相對較小，且毛利率也優於過往。他強調，若單看B2B業務，威剛規模仍大於多數同業，B2C則可視為額外貢獻。

威剛 營收 董事長

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