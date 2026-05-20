達人網5月21日上櫃前業績發表會 預定6月下半月上櫃交易

福邦證券（6026）主辦承銷的達人網（7839），預定6月下半月將股票上櫃交易，並訂5月21日（星期四）下午2時30分，假台北君悅酒店3樓凱悅二區宴會廳舉辦上櫃前業績發表會，成為全國第一家經營生活服務媒合資訊交換平台的股票上櫃公司。

台灣最大生活服務媒合平台－達人網科技目前實收資本額1.33億元，主要以「PRO360」品牌經營生活服務資訊交換平台，透過精準雙向推薦機制，提供消費者與專業服務提供者之媒合服務，目前平台已累積超過250萬名會員與47萬名專家，服務範圍涵蓋居家修繕、清潔搬家、家教課程、健身教練、攝影設計、商業顧問及企業外包等上千項服務，為目前台灣最大的生活服務媒合平台之一。

達人網長期深耕數位生活服務市場，以「快速回應、精準配對」為核心競爭力，相較多數平台仍需由消費者自行搜尋與逐一聯繫專家，PRO360透過系統化需求分析與演算法，可於數分鐘內完成適合專家的推薦與報價，大幅提升媒合效率與使用體驗。平台目前已提供上千項服務，形成「一站式生活服務平台」經營模式，平台超過六成營收來自回客，且78%回客用戶具跨類別使用行為，展現高度用戶黏著度與網路效應。此外，公司多年累積超過400萬筆需求、報價與互動資料，建立起同業短期內難以複製的數據護城河，並積極導入生成式AI與智慧推薦技術，未來將朝「平台3.0」AI主動式解決方案發展。

受惠於生活服務數位化趨勢與平台規模持續擴大，達人網近年營運表現穩健成長。2024年營收為1.6億元；2025年營收提升至1.73億元，年增8.14%；2025年營業利益4,057萬元，年增34.43%；稅後淨利3,414萬元，年增32.79%；每股盈餘（EPS）2.56元。2025年第1季營收0.42億元；2026第1季營收提升至0.43億元，年增2.45%；稅後淨利326萬元，年增13.93%；EPS 0.73元，獲利成長幅度明顯優於營收增幅。整體毛利率維持90%以上，展現高毛利、輕資產平台經濟模式的營運優勢。

展望未來，達人網除了持續鞏固台灣市場領導地位之外，也積極推動策略聯盟與海外布局，目前已與55688 App、遠傳心生活App及ibon等大型平台合作，透過跨平台導流與數據整合，擴大服務觸及率與品牌影響力，同時積極拓展香港、新加坡及馬來西亞等海外市場。隨著AI技術持續導入、平台規模效益擴大，以及生活服務線上滲透率持續提升，達人網未來營運成長動能值得期待。