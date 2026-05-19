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13家上櫃公司6月起調整產業類別 弘塑改列半導體
櫃買中心今天公告，川寶、泰茂、全域、弘塑、斐成、台聯電訊、欣厚、光譜電工、廣運、華電聯網、中湛、友鋮、智通科創等13家上櫃公司，將調整產業類別，自今年6月1日起實施，公司證券代號不變更，維持原代號。
櫃買中心表示，於上櫃公司2025年度財務報告公告申報期限後，依據上櫃公司產業類別劃分暨調整要點規定，定期檢視上櫃公司是否應調整適當的產業類別。
其中，川寶由電子零組件業調整為半導體業，泰茂由電機機械調整為居家生活，全域與弘塑由其他電子業分別調整為居家生活、半導體業。
斐成由其他調整為建材營造，台聯電訊由通信網路業調整為生技醫療，欣厚由電腦及週邊設備業調整為綠能環保。
此外，光譜電工與廣運均調整為電機機械，華電聯網調整為資訊服務業，中湛與智通科創調整為數位雲端，友鋮則由鋼鐵工業調整為電機機械。
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