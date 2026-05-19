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櫃買業績發表會 登場

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

配合上櫃公司第1季財務報告已公告，櫃買中心將自今（20）日起舉辦一系列「櫃買市場業績發表會」，共五個場次，包括聯合（4129）、艾訊等17家公司將對外發表最新財務及業務資訊，以利投資人瞭解公司近況。

櫃買中心表示，此系列業績發表會安排特色產業等多樣化主題，隨著AI應用逐步拓展，從雲端走向工廠、商辦與實體場域，也從雲端朝向邊緣應用邁進，包括機器人、智慧製造、智慧醫療與工業自動化等需求均快速升溫，台灣廠商尤以醫療與科技的跨域整合和邊緣AI完整供應鏈受全球關注，因此特別規劃20日首場由「智慧醫療與邊緣AI」揭開序幕，邀請骨科人工關節醫材製造商聯合、工業電腦設計製造商艾訊，及醫療用電腦製造商醫揚等公司與會。

因應AI浪潮帶動全球產業快速轉型，不只重塑產業樣貌，也帶動資料中心、半導體及算力等基礎建設需求擴張，為使投資人更了解上櫃半導體廠商最新營運表現，櫃買中心接續安排「半導體」主題21日登場，邀請半導體晶片設計廠商沛亨、靜電防護（ESD）IC設計商晶焱、車用顯示器驅動晶片IC設計商力領科技，以及半導體設備零組件廠意德士科技，說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心指出，此系列共將舉辦五場次業績發表會，希望上櫃公司透過櫃買市場業績發表會平台，適時向投資大眾說明營運績效及對未來產業前景看法，讓投資人進一步瞭解企業營運發展契機。

櫃買市場業績發表會主題豐富，櫃買中心鼓勵投資人踴躍到櫃買中心網站報名，各場次簡報資料可於會議前一營業日下午5時至活動網頁下載。此外，為服務未能親自到場的投資人，櫃買中心也安排各場次現場直播，投資人可至櫃買中心網站觀看即時轉播（櫃買中心首頁>影音直播），另各場次影音檔也將於會後上傳至櫃買中心網站供投資人瀏覽。

櫃買中心

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