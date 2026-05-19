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13家公司調整產業類別

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心因應上櫃公司2025年度財報公告申報期限後，重新檢視各公司產業類別，包括千金股弘塑（3131）等13家上櫃公司依規定調整產業類別，並自6月1日起生效。櫃買中心表示，上述公司調整產業類別，但證券代號均不予變更，仍維持原證券代號。

依據上櫃公司產業類別劃分暨調整要點規定，櫃買中心會定期檢視上櫃公司是否應調整適當的產業類別。此次有兩家公司調整為半導體業，包括川寶由「電子零組件業」調整為「半導體業」，以及弘塑由「其他電子業」調整為「半導體業」。

千金股弘塑主要經營半導體及積體電路製造設備之工程承包、製造、買賣及維修工程；化學品包含工業級、試藥級、電子級混酸（蝕刻液）、電鑄藥液。半導體相關之機械安裝、電子零組件製造。

兩家公司調整為居家生活，包括泰茂由「電機機械」調整為「居家生活」，以及全域由「其他電子業」調整為「居家生活」。

三家公司調整為電機機械，包括光譜由「電子零組件業」調整為「電機機械」、廣運由「光電業」調整為「電機機械」，友鋮由「鋼鐵工業」調整為「電機機械」。

兩家公司調整為數位雲端，包括中湛由「其他」調整為「數位雲端」，智通*由「其他」調整為「數位雲端」。

其他調整產業類別公司包括斐成由「其他」調整為「建材營造」、台聯電由「通信網路業」調整為「生技醫療」、欣厚-KY由「電腦及周邊設備業」調整為「綠能環保」，以及華電網由「通信網路業」調整為「資訊服務業」。

櫃買中心 半導體

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