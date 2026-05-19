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巨生醫攻美下肢缺血市場
興櫃生技股巨生醫（6827）昨（19）日宣布，自主開發奈米微粒技術平台的細胞治療產品MPB-2354（RegenTrace），日前獲得國際創新大賽首獎，巨生醫董事會已通過將成立美國子公司，支持RegenTrace在美國展開臨床1/2a期試驗，未來搶攻美國嚴重下肢缺血（Critical Limb Ischemia, CLI）數億美元市場商機。
巨生醫執行長王先知表示，RegenTrace是巨生醫將奈米技術與細胞治療結合的創新嘗試，巨生醫董事會已通過今年將在美國設立子公司，並啟動A輪募資，目標募資1,000萬美元，並自明年起啟動Phase 1/2a臨床試驗。
巨生醫發展的RegenTrace日前於「2026 SelectUSA Investment Summit」中，榮獲Health Tech Pitch Category第一名，成為本屆醫療科技組金牌得主。這項成果也獲經濟部中小及新創企業署支持，協助企業登上國際舞台。
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