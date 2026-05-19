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科明力拚11月轉上櫃

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

眼科白內障設備廠科明 （7881）受惠老年化商機，旗下代理飛秒白內障手術設備用量占比已逾50%，獨居龍頭地位。董事長江勁賢昨（19）日表示，科明儀器規劃今年6月提出申請，目標11月由興櫃轉為上櫃。

展望下半年，看好人口老化趨勢明顯，使用3C產品時間更長，公司高階水晶體市占率可望攀升，今年營運看旺。科明儀器是國內知名的科林集團關係企業，目前外界最熟知的是科明國際公司掌握全台最多的助聽器連鎖通路。科明儀器成立至今已13年，為科林集團創辦人林文正創立。

江勁賢表示，科明儀器的業務為眼科手術相關設備，去年營收約7億元，每股純益（EPS）5.06元，配合現金股利5元，配息率逾九成。毛利率45.5%，營益率亦達22.4%。科明儀器今年前4月營收2.08億元，年減2.7%，主要是遞延認列設備。法人估計科明儀器近年營收每年以20%幅度成長，今年營收有望達到8.3億元。

營收

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