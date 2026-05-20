均華訂單看到明年第2季

均華（6640）總經理石敦智昨（19）日表示，全球前十大OSAT（委外封裝和測試廠）廠都是均華的客戶，目前晶圓廠和OSAT都加碼對先進封裝的投資，訂單能見度看到明年第2季，今年是營運樂觀的「好年」。均華配合客戶需求，已開始準備赴美設立子公司。

均華2025年合併營收26.91億元，年增10.2%，寫史上新高。毛利率39.08%，年增1.26個百分點，為歷史次高。稅後純益3.58億元，年減13.3%；每股純益12.75元，獲利雙寫史上次高。董事會決議擬以稅後純益配發12元現金股利，並以資本公積配發3元現金股利，合計超額配息15元。

均華昨天舉行股東常會，承認15元配息案，並完成董事改選作業。

均華今年首季合併營收8.3億元，季增23.1%，年增93%，為單季史上第三高、歷史同期新高，有淡季不淡的表現。