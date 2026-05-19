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三圓擬出售不動產還債

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

三圓建設（4416）昨（19）日公告，為因應今年5月27日到期之普通公司債本息還款，該公司將出售投資性不動產「敦北長城」籌措資金，預計將可回收14億~15億元資金，款項月底到位，可充分支應公司債本息。

三圓建設董事長王雅麟昨親自出席記者會指出，由於房市環境全然改變，但「Diamond Towers 台北之星」光是都更就走了超過20年，產品定位與目前市場主流中小坪數有落差，加上第七波信用管制政策上路後，市場買氣平淡，整體新屋市場銷售卡關，「Diamond Towers 台北之星」也遇瓶頸，連帶影響公司資金流與銀行借貸。

不過王雅麟指出，三年前三圓建設發行10億元的有擔保普通公司債，預計今年5月27日需償還本金1億元，以及利息1,008萬元，總計本月底前需償還1.1008億元本息款項，三圓建設在三、四個月前就開始銷售投資性不動產「敦北長城」。

本金 公司債

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