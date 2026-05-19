均華股東會／承認15元配息案 2026年營運是「好年」

均華（6640）19日舉行股東常會，針對2026年營運展望，總經理石敦智表示，今年對均華是營運樂觀的「好年」，主要受惠於半導體晶圓廠和OSAT（封裝和測試廠）加碼先進封裝的投資，訂單能見度看到明年第2季。均華並配合客戶需求將赴美設立子公司，並陸續展開相關準備。

均華2025年合併營收26.91億元，年增10.2%，寫史上新高。毛利率39.08%，年增1.26個百分點，為歷史次高。稅後純益3.58億元，年減13.3%；每股稅後純益12.75元，獲利雙寫史上次高。董事會決議擬以稅後純益配發12元現金股利，並以資本公積配發3元現金股利，合計超額配息15元。今天股東會承認配息案，並全面改選董事。

均華今年首季合併營收8.3億元，季增23.1%，年增93%，為單季史上第3高，是同期歷史新高。反映AI與先進封裝客戶擴產需求強勁，讓工作天數較少的第1季呈淡季不淡表現。毛利率為44.9%，季增6.56個百分點，年增5.75個百分點。稅後純益1.47億元，季增55.3%，年大增220.7%；每股稅後純益為5.19元，獲利表現僅次於2024年第4季為單季史上次高，亦創同期歷史新高紀錄。

同時，因應客戶海外擴產需求，均華董事會日前已通過投資500萬美元設立美國子公司。均華董事長梁又文表示，美國子公司正籌設中，並且已購入為美國員工準備的宿舍。雖然客戶端對設備的需求將落在明後年，均華採行超前部署。