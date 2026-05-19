飛秒白內障設備龍頭科明6月申請、11月興櫃轉上櫃 全年營收拚增兩成

眼科白內障設備廠科明（7881）受惠老年化商機，旗下代理飛秒白內障手術設備用量占比已逾50%，獨居龍頭地位。董事長江勁賢19日表示，科明儀器規劃今年6月提出申請，目標11月由興櫃轉為上櫃公司，展望下半年，看好人口老化趨勢明顯，使用3C產品時間更長，公司高階水晶體市占率可望攀升，今年營運看旺。

科明儀器是國內知名的科林集團關係企業，成立逾40年的科林集團早期以眼科產品代理起家，目前外界最熟知的是科明國際公司掌握全台最多的助聽器連鎖通路。科明儀器成立至今已13年，為科林集團創辦人林文正創立，目前科林大股東個人仍握有科明儀器七成股權。

江勁賢表示，科明儀器的業務為眼科手術相關設備，去年營收約7億元，每股純益（EPS）5.06元，配合現金股利5元，配息率逾九成。毛利率45.5%，營益率亦達22.4%。科明儀器今年前4月營收2.08億元，年減2.7%，主要是遞延認列設備。法人估計科明儀器近年營收每年以20%幅度成長，今年營收有望達到8.3億元。

江勁賢指出，目前全台約900間眼科院所中，約有647間執行白內障手術，全台共有約130台飛秒白內障手術儀器。其中科明市占率逾50%以上，穩居最大設備商，目標成為台灣白內障手術領導品牌。

科明在水晶體則是代理日本HOYA，目前全台市占率約11%、排名第三。台灣自費人工水晶體共八大類別，但公司過去產品線未臻完全，下半年起將逐步補齊，增添營運動能。包括第3季切入短延焦段，第4季則跟進植入式隱形眼鏡（IPCL）及居家眼壓計，拓展屈光及青光眼業務通路。

至於設備方面，科明持續於國際上尋找適合之眼科設備，引入台灣並於眼科診所、醫院推廣，使台灣患者享受到國際先進水平之治療服務，同時也讓科明站在產業趨勢上。目前已代理瑞士Ziemer、德國SCHWIND等品牌，第2季預計推出VirtuaLens虛擬實境模擬系統，協助醫療院所提升自費轉化率。

據統計，台灣2040年65歲以上人口比率預估達31%，50歲以上人口近八成有老花眼，65歲以上逾六成罹患白內障，白內障患者更呈現年輕化趨勢，這意味著每年手術需求只會增不會減。隨著病患衛教意識提升，選用高階自費晶體的比例也持續拉高，科明可望受惠這項長期的人口趨勢。