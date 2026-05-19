中探針獲利／自結4月 EPS 虧0.07元 虧損大幅收斂

中探針（6217）19日公布4月自結數，單月稅後仍處虧損，不過虧損幅度較去年同期明顯收斂。4月歸屬母公司業主淨損800萬元，較去年同期淨損2,300萬元大幅收斂；每股稅後虧損0.07元，也優於去年同期每股虧損0.19元，顯示營收成長已開始帶動損益結構改善，但距離穩定獲利仍待後續營運規模放大。

中探針4月營收3.59億元，月增0.05%，年增22.%；累計前4月合併營收達14.4億元，年增32.6%。整體來看，公司單月營收維持年增，但獲利端仍受成本、費用與產品組合影響，尚未轉正，市場後續將聚焦半導體測試針、連接器新應用與高毛利產品比重提升能否進一步改善損益。

展望後市，中探針近年積極耕耘半導體測試針、車用與RA實驗室等應用，法人預期今年半導體測試針營收占比有機會由去年的20%提升至30%；公司也已切入美系智慧眼鏡、無人機等訂單，成為後續營運回穩的重要觀察重點。若新產品出貨放量、半導體測試需求延續，營收規模擴大後，虧損收斂趨勢有望延續。