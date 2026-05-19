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環球晶4月每股純益8.85元 Siltronic評價利益挹注
半導體矽晶圓廠環球晶4月因持有的世創（Siltronic）股票價格上揚，認列評價利益，歸屬母公司淨利竄升至新台幣42.31億元，每股純益8.85元。
環球晶因有價證券達公布注意交易資訊標準，今天公告4月自結獲利。環球晶4月營收47.48億元，年減10.13%；歸屬母公司淨利42.31億元，優於去年同期虧損0.87億元，每股純益8.85元。
環球晶表示，本業營運狀況穩定，4月每股純益較高，主要是因持有的Siltronic股票價格上升，認列評價利益所致。
環球晶提醒，Siltronic評價利益是未實現的金融資產公允價值變動影響，在未實際處分Siltronic股票前，將隨股票價格波動而有所變動，請投資人審慎評估相關風險。
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