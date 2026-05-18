新零售股東會／通過減資案 補選一席獨立董事劉奕成

由台鋼集團入主的新零售（3085）18日舉行股東會通過減資案，並補選一席獨立董事，為和鼎創投副董事長暨總經理劉奕成。

台鋼集團2024年底正式透過私募現增案入主「新零售」（先前為創新新零售），改名為台鋼新零售，主要以電商與集團零售業務、數位資產產業為主。去年營收5,460.3萬元，歸屬母公司淨損3,889.8萬元，每股淨損0.56元。今年第1季營收1,182.1萬元，歸屬母公司淨損1,682萬元，每股淨損0.24元。

新零售今天股東會後也正式發布公告，通過辦理減資彌補虧損，減少實收資本額約1.54億元，減資比率約22.36%，減資後實收資本額約為5.35億元。公司債權人如對減資決議有異議，今日起31日內(自5月18日起至6月17日止)可持相關憑證以書面向公司提出聲明，以依法辦理。