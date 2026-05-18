上櫃第1季財務報告形式審閱出爐 愛地雅、駿吉變更交易

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，經形式審閱上櫃公司公告申報2026年第1季財務報告，上櫃有價證券應調整交易方式者計有三家，並自5月20日起實施。

調整交易方式之公司及原因如下：一、新增為變更交易方法之上櫃有價證券：愛地雅（8933）、駿吉-KY（1591）。愛地雅因財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，故新增為變更交易方法。駿吉-KY公司因財務報告經會計師出具保留結論之核閱報告，故新增為變更交易方法。

二、繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易之上櫃有價證券：綠河-KY（8444）。綠河-KY公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本十分之三，故繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。