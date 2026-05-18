易發衝獲利 聚焦三板塊

電池模組廠順達（3211）董事長鍾聰明於股東會營業報告書指出，今年消費性電子產品市場面臨負成長，但在生成式AI智能產業快速發展下，電池備援電力模組（BBU）仍將是順達主要成長引擎，預計2026年整體營收將年增兩位數百分比，非IT營收占比可望超過五成。

2026-05-18 23:10