聽新聞
0:00 / 0:00
捷創接單看到2026年下半年
捷創科技（7810）副總經理兼發言人鄭文吉昨（18）日表示，自有產品營收貢獻度今年第1季已攀升，訂單能見度達下半年。展望2026年營運可持續成長，毛利率保持五成以上、淨利率二成以上目標。
捷創科技是半導體測試設備工程技術服務商，昨天應永豐金證券邀請舉行線上法說會。捷創科技今年4月營收8,382萬元，同期新高，月增38%，年增82%，累計今年前四月營收2.58億元、年增52.2％。鄭文吉說明，4月營收成長主因原廠裝機需求增加，以及記憶體客戶對設備延壽維修、搬機需求自首季起顯著增加。
鄭文吉表示，自有設備訂單能見度已至下半年，去年接獲半導體大廠台灣廠區訂單，今年陸續接獲海外廠區訂單，將與設備原廠配合出貨。設備服務也承接原廠配件OEM代工訂單，今年接單出貨需求相對暢旺。
捷創科技朝雙軌並進提升營運動能，目標朝設備服務與維修、代理及自有產品兩大業務占比在二、三年後能調整為60％、40％。依目前訂單掌握，估5、6月營收維持5,000至6,000萬元水準，其後月營收維持6,000萬元以上，全年毛利率維持逾50％、淨利率逾20％。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。