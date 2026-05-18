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創泓擴大 AI 應用 營運補

經濟日報／ 記者彭慧明秦鈺翔／台北報導

資安業者創泓科技（7714）昨（18）日舉行股東會，創泓董事長黃健寧表示，積極擴大AI應用，既有資安監控技術延伸至無人載具（含機器人）與反無人機領域，看好相關應用逐步成長，成為中長期第二成長曲線。

黃健寧表示，今年企業資安本業需求穩定成長、新代理產品效益顯現，營運可望延續成長趨勢。創泓2025年全年營收18.05億元，年增45.1%，稅後純益1.3億元，每股純益6.33元，創新高；今年第1季稅後純益3,314萬元，年增55.6%，每股純益1.58元，黃健寧看好，全年營收有望延續高成長動能。

創泓指出，目前營收主力仍來自MDR資安監控、雲端資安與訂閱服務，客戶需求穩健成長，今年各項營運指標均優於去年。已投入AI無人載具與智慧設備資安領域，看好產業趨勢帶動規模放大，供應鏈認證、設備端資安與軟體整合需求跟著成長，能提供資安監控軟體，整合圖傳模組、AI視覺辨識、語音互動與決策系統，導入無人機、自主移動車與機器狗等平台。

黃健寧表示，未來無人設備若遭駭侵，影響將不只是資料外洩，更可能直接涉及實體安全，實體AI的資安防護將成為新藍海市場。目前資安與視覺、語音辨識方案和多家國內硬體廠商合作，搭載智慧狗、機器人等產品，應用場景涵蓋智慧工廠巡檢、物流配送、醫療照護及公共安全，部分產品最快有望本季展示，下半年可望看到更多成果。

目前創泓在無人載具領域，主要聚焦大腦、眼睛及耳朵。近年積極布局AI VLM（視覺語言模型）以及AI語音技術，使 無人載具可以透過C2系統的大腦，辨識影像與收取AI語音指令技術，當無人載具看到影像可以立刻傳送影像辨識分析，立即回應，相關應用在廠區機器人、醫療機器人都有合作對象。

資安 營收

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