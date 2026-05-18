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上洋搶自主用電商機

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

上洋（6728）昨（18）日舉行法說會，執行長吳國華表示，今年公司引進燃氣發電機跨足新能源，搶攻AI算力數據中心的自主用電商機，目前已掌握相關訂單，預計下半年至明年陸續貢獻營收

吳國華表示，首季在商用空調及新發事業群增長帶動下，營收逆勢年增8%。雖然因各通路海外展店密集投資導致費用攀升，短期獲利有所波動，但在家用空調市場受到景氣低迷影響時，上洋透過全通路布局成功填補缺口，首季空調家電事業群營收年增6.5%，量販與連鎖通路營業額分別成長54%與27%，商用專案市場更成長19%且訂單能見度佳，全年料維持此水準以上。

針對另一獲利核心，吳國華說明，商用洗衣事業群第1季營收年增2.4%，國內外自助洗衣吧等維運與展店持續增長。海外開拓上，吳國華透露已在泰國、越南、印尼、菲律賓與美國西雅圖落地布局。

至於新市場聚焦高端客群與自有設備品牌，旗下「RIV精緻洗衣」首季營業額大增61%；同時加入自有品牌「TAKUROX」設備銷售推向全球。

展望後市，吳國華指出，視為第二成長曲線的新發事業群首季表現強勁，營收大增80.8%。

營收

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