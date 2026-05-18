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上洋法說會／搶 AI 數據中心用電商機 燃氣發電機下半年起貢獻營收

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
上洋18日舉行法說會，由執行長吳國華（中）、資深副總經理陳俊宇（右）與資深副總經理游念綺（左）共同出席。公司表示，將正式邁入未來三年的「規模擴張期」，除了深化核心本業外，今年更特別跨足引進三菱重工燃氣發電機，搶攻AI數據中心與中大型企業的自主用電商機，預計下半年至明年將陸續貢獻營收，挹注全新成長動能。記者籃珮禎／攝影
上洋18日舉行法說會，由執行長吳國華（中）、資深副總經理陳俊宇（右）與資深副總經理游念綺（左）共同出席。公司表示，將正式邁入未來三年的「規模擴張期」，除了深化核心本業外，今年更特別跨足引進三菱重工燃氣發電機，搶攻AI數據中心與中大型企業的自主用電商機，預計下半年至明年將陸續貢獻營收，挹注全新成長動能。記者籃珮禎／攝影

上洋（6728）18日舉行法人說明會，公司將正式邁入未來三年的「規模擴張期」。執行長吳國華表示，今年公司引進燃氣發電機跨足新能源領域，全力搶攻AI算力數據中心的自主用電商機。由於目前已經順利掌握相關訂單，這項新業務預計在今年下半年至明年就會陸續貢獻營收，挹注未來成長動能。

針對目前市場關注的新能源布局，吳國華指出，隨著AI與半導體市場熱絡，算力需求大增引發臺灣能源缺口，許多中大型企業對於電力韌性與自主用電的需求非常迫切。

對此，上洋今年跨足引進三菱重工燃氣發電機，這套成熟的天然氣發電設備能有效彌補穩定電力的不足，正好切入政府近期推動加強企業自主用電的政策商機，成為中大型企業、食品、工業製造與化學石化產業維持電力韌性的最佳解方，目前已順利鎖定相關訂單。

在本業空調家電部分，上洋第1季在商用空調及新發事業群增長帶動下，營收逆勢年增8%。吳國華坦言，雖然目前家用空調市場受到景氣低迷、消費力道偏弱影響，導致整體市場呈現淡態，但上洋透過全通路布局成功填補缺口。第1季空調家電事業群營收仍年增6.5%，其中量販與連鎖通路營業額分別大幅成長54%與27%，商用專案市場更成長19%且訂單能見度相當不錯，預料全年表現至少能維持在這個水準以上。

至於另一大獲利核心商用洗衣事業群，第1季營收則年增2.4%，國內外自助洗衣吧的直營維運與設備展店持續增長。海外布局方面，吳國華透露，目前已在泰國、越南、印尼、菲律賓與美國西雅圖等地落地布局。新市場開拓則聚焦高端客群與自有設備品牌，旗下「RIV精緻洗衣」第1季營業額大增61%，同時也加入全新開發的自有品牌「TAKUROX」設備銷售，加速推向全球公用與商用洗衣市場。

另外，被視為第二成長曲線的新發事業群第1季表現亮眼，營收大增80.8%。吳國華強調，集團策略投資的日智家電，預計5、6月就會展開日本全新系列冷氣與生活家電的全通路出貨；同時也轉投資建立「東洋洗濯」，打造全環保的布巾與房務清洗示範工廠，並建置「zuggoi速購意」空調安裝媒合平台。

上洋第1季合併營收10.62億元，年增8%，營業毛利3.92億元，年增12%，單季毛利率拉升至36.9%；不過受到規模擴張期投入較多通路、服務體系與品牌投資影響，單季營業費用攀升至3.19億元，年增30%，使得單季每股稅後純益1.97元，較去年同期的2.69元有所衰退。

營收

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