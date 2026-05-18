創泓股東會／布局無人載具 挹注資安成長新動能

創泓科技（7714）18日舉辦股東會，會後董事長表示，隨著無人載具的發展逐漸蓬勃，安全意識也將越發被重視，包括實體安全及資訊安全，相關需求將會隨著無人載具普及而急速攀升。創泓提前布局，並預期無人載具需求將會帶動整體資安營收。

創泓董事長黃健寧表示，若是仔細觀察政府近期標案，便能夠發現政府設定的大方向，與創泓目前在開發的方針大致吻合，如反無人機的C2系統、無人載具的AI決策系統等，都是政府十分重視的發展方向。未來在無人載具的統一集中管理以及安全問題，更是需要被正視。

要能完成這些目標，就需要一顆大腦，那便是C2中控平台，無人載具收集到資訊，會回傳至C2系統，再由系統針對所有收集到的資訊進行分析，進而做出最佳決策，這當中的反應時間相當短，因此軟體的設計就顯得更加重要。