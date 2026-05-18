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台積電計劃釋股 世界先進重挫跌停

中央社／ 新竹18日電
世界先進今天股價重挫跌停。中央社
世界先進今天股價重挫跌停。中央社

台積電計劃出售世界先進不超過1億5200萬股普通股，約世界先進8.1I%股權。台積電強調不影響與世界先進策略合作關係，仍衝擊世界先進今天股價重挫跌停。

台積電指出，目前持有世界先進27.1%股權，為將資源專注於核心業務，計劃以鉅額交易方式執行，將世界先進約8.1%股權賣予財務投資機構，這次出售持股後，持有的世界先進股權將降至約19%。在可預見的未來，台積電並無進一步出售世界先進股權的計畫。

台積電強調，股權出售計畫不影響與世界先進的策略合作關係，包含委託世界先進公司生產矽中介層，以及向世界先進進行氮化鎵（GaN）製程技術授權。

市場人士認為，台積電釋股計畫恐不利世界先進短期評價。世界先進今天在賣壓出籠下，股價重挫跌停，達159元，下跌17.5元。

台積電 世界先進

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