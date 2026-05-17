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天能綠電強攻售電服務

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

天能綠電（7842）於2021年由母公司雲豹能源投資設立，專注於再生能源售電與綠電憑證等整合性能源解決方案，多年來深耕再生能源售電服務領域，為台灣少數以售電服務為核心的業者。承銷價108元，已於11日上櫃掛牌。

天能綠電主要提供再生能源售電及憑證等全面性能源永續解決方案服務，2024年度營收為10.23億元，稅後淨利為2,521萬元，每股稅後純益（EPS）為5.56元；2025年度營收為22.85億元，稅後淨利為5,968萬元，EPS為4.00元。

天能綠電自成立以來，綠電交易規模逐步成長，並自2023年起每年綠電成交量皆穩居市場前三名，已於售電產業中建立穩固的市場地位與競爭優勢，客戶橫跨半導體、電子、金融及零售產業等指標企業。

天能綠電 雲豹能源 綠電

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