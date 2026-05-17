台寶生結盟醫學中心龍頭

台寶生醫（6892）昨（17）日宣布，董事會已決議通過美國孫公司Singulera Therapeutics Inc.將與全球醫學中心第一名的梅約醫學中心（Mayo Clinic）簽署一項新一代CAR-Treg（嵌合抗原受體調節性T細胞）技術授權暨入股協議。

梅約醫學中心將透過技術作價方式成為台寶生醫重要策略股東。根據初步協議，Singulera將向梅約取得新一代CAR-Treg技術的全球獨家開發與商業化權利，同時提供8%股權作為首筆授權前金（Upfront Fee）。

台寶生醫董事會也同步授權執行長楊鈞堯負責後續合約簽署，此舉代表台寶生醫在自體免疫疾病領域的全球佈局邁入新里程，首個治療產品將瞄準全球逾百億美元的發炎性腸道疾病（IBD）。

本次擬自梅約取得授權的新一代CAR-Treg技術，係透過基因工程重新武裝Treg，並結合具標靶特性的整合蛋白（α4β7），使其發揮卓越的「組織導航定位」功能，精準鎖定並抑制特定組織中的自體免疫炎症反應，是一項先進的細胞免疫療法。