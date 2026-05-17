大專生證券培育營 起跑

為響應投資年輕化趨勢並厚植未來金融菁英，櫃買中心自2008年起持續舉辦「大專生證券菁英種子培育營」，協助年輕學子建立證券市場正確投資觀念。至今已邁入第19屆，歷年均獲得學界與學生高度好評。今年再度推出「線上培育營」，報名日期即日起至6月30日止，歡迎全國各大專院校學子踴躍參與。

櫃買中心表示，本屆活動採「線上學習」與「實作競賽」並重模式，課程內容涵蓋理財觀念、投資策略及市場運作實務，並透過模擬投資組合操作強化學員的應用能力。因應科技發展趨勢，特別新增「人工智慧在金融產業的應用」直播講座，邀請領域專家與學員即時互動、親自解答直播留言區提問，帶領學員掌握前瞻金融科技動態。

報名方式可由學校教師推薦或學生自由組隊參加，參賽對象為全國大專院校在學學生，採團體報名（每隊三至五人）。參賽隊伍需完成指定線上培訓課程，並繳交「投資組合」簡報影片並上傳至指定網址參與評選。

首獎最高5萬元獎金及獎狀，還有早鳥全勤獎1,500元（名額有限）、入圍優秀獎6,000元。更多報名資訊請詳報名網址（https://ysseed.sfi.org.tw）。