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櫃買挺創業綻放新秀

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心出席代表、與會來賓及創業綻放計畫入選團隊於本系列講座活動合影。 櫃買中心／提供
櫃買中心出席代表、與會來賓及創業綻放計畫入選團隊於本系列講座活動合影。 櫃買中心／提供

國發會「創業綻放—創業大聯盟競賽」自2025年啟動以來，透過完整的培訓及輔導，積極扶植全台具潛力新創團隊。本次通過創業綻放計畫初賽的新創團隊，已具備初步商業模式與市場驗證基礎，然面對規模化成長及健全財務體質等，尚須借重跨域專家助力與支持。

為此，國發會特別於5月8日至14日於北中南三地舉辦「大師開講暨資本市場布局講座」，整合櫃買中心、上市櫃企業創業家、成功登錄創櫃板或獲投企業、專業創投機構及四大會計師事務所的跨界能量，提升新創團隊進入資本市場的戰鬥力。

櫃買中心應邀出席本次系列講座，深入解析創櫃板制度並參與會後專業諮詢媒合，期能協助新創團隊建立清晰的成長路徑，為未來銜接資本市場做好準備。

櫃買中心自成立以來，長期深耕扶植新創企業，透過創櫃板、興櫃到上櫃的多層次市場架構，協助新創企業在不同階段逐步健全制度、提升能見度與募資能力。

同時，也藉由「創櫃板」提供包含會計師免費輔導課程、資訊揭露平台及媒合活動等多元資源，希望協助優質企業穩健成長，提供新創團隊最強力的支援後盾，成為中小微企業成長路上的最佳陪跑員。

櫃買中心表示，截至目前，創櫃板已協助31家企業成功銜接興櫃，還有超過200家企業正在創櫃板體系中持續成長。本次參賽的新創團隊，未來將從創意走向市場、從技術走向商業化。

而櫃買中心期能接續國家的政策美意及跨域資源整合力量，響應打造更完整的新創支持體系，透過創櫃板協助新創企業逐步健全財務與制度基礎，提升市場信任度，一步一步走向更大的舞台。更多創櫃板資訊，詳見官網（https://www.tpex.org.tw/storage/about_event/gisaplus/index.htm#sc01）。

櫃買中心 創櫃板 國發會

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