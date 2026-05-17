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泰金業績有望逐季增溫
全球家飾鑄件大廠泰金-KY（6629）受惠客戶數逐年增加，加上持續精進毛利率，以及新業務與新客戶助攻，今年營運有望逐季增溫，2026年營收、獲利有望雙創歷史新高。
泰金首季毛利率21.59%，季增2.41個百分點；稅後純益1.37億元，創單季新高，季增65%，年增33%，每股純益3.58元。
泰金去年底切入水五金產品代工業務後，今年5月27日股東常會將全面改選董事（含四席董事、三席獨董），全球水龍頭暨衛浴一哥成霖企業董事長歐陽玄，首度以個人名義入列泰金董事候選人，引發關注。
目前成霖持有泰金約3%股權，泰金創辦人許大進也是成霖董事。歐陽玄進入泰金董事會之後，代表成霖與泰金未來在水五金代工等業務合作將更緊密。
泰金產品過去以家飾外觀件為主軸，客戶皆為美系國際知名品牌及通路，產品類別以櫥櫃五金、衛浴配件及窗飾五金為核心。
去年第4季，泰金完成三座新廠擴線，積極投入水五金產品代工，並於今年開始貢獻全年營收，加上今年新增兩家美系品牌客戶，營收成長已於首季顯現。
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