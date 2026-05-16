聽新聞
0:00 / 0:00
宜鼎4月大賺逾三股本
記憶體模組廠宜鼎（5289）昨（15）日公告4月自結財務數字，歸屬母公司淨利29.87億元，年增45.6倍，每股純益（EPS）31.41元，單月大賺逾三個股本，較去年同期增加44倍，單月EPS是第1季EPS的54%，凸顯漲價效益驚人。
宜鼎今年4月營收66.71億元，月增17.6%、年增583.1%，續創歷史新高。法人指出，受惠DRAM、Flash相關產品報價節節攀升，宜鼎營收跟著大幅成長，且因低價庫存效益發威，單季獲利跟著走高，持續改寫紀錄。股價則從去年底的576元，到昨天收盤1,420元，躋身千元股行列。
展望後市，宜鼎董事長簡川勝先前表示，現階段DRAM與NAND Flash都是需求面遠大於供給面，落差不是以百分比衡量，而是「倍數」，預期這種供需失衡的狀態甚至到明年都難以改變。
他對於NAND Flash的看法尤為樂觀，預計NAND Flash漲勢才剛開始，且目前僅是起手式。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。