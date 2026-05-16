宜鼎4月大賺逾三股本

記憶體模組廠宜鼎（5289）昨（15）日公告4月自結財務數字，歸屬母公司淨利29.87億元，年增45.6倍，每股純益（EPS）31.41元，單月大賺逾三個股本，較去年同期增加44倍，單月EPS是第1季EPS的54%，凸顯漲價效益驚人。

宜鼎今年4月營收66.71億元，月增17.6%、年增583.1%，續創歷史新高。法人指出，受惠DRAM、Flash相關產品報價節節攀升，宜鼎營收跟著大幅成長，且因低價庫存效益發威，單季獲利跟著走高，持續改寫紀錄。股價則從去年底的576元，到昨天收盤1,420元，躋身千元股行列。

展望後市，宜鼎董事長簡川勝先前表示，現階段DRAM與NAND Flash都是需求面遠大於供給面，落差不是以百分比衡量，而是「倍數」，預期這種供需失衡的狀態甚至到明年都難以改變。

他對於NAND Flash的看法尤為樂觀，預計NAND Flash漲勢才剛開始，且目前僅是起手式。