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91APP財報／第1季淨利1.31億元 EPS 1.15元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣零售餐飲全通路解決方案公司91APP*-KY（6741）15日公布第1季合併營收5.41億元，季減1.6%，年增31.3%，創下同期新高。歸屬母公司淨利1.31億元，季減20.9%，持平去年或微減；每股純益1.15元。受益於零售與餐飲跨業態整合效益，及市場消費動能回升，帶動公司整體營運向上，

91APP表示，隨著零售與餐飲雙引擎並進，跨業態整合不僅拓展業務服務廣度，也帶動公司成長結構轉換，持續擴張營運動能與規模。第1季跨業態整合工作逐步展現成果，除了協助零售與餐飲客戶在OMO全通路營運、行銷轉換、金流效率上全面升級，零售與餐飲知名大型連鎖品牌新客戶上線，數位廣告業務持續增長，多元服務與解決方案亦拓展跨產業客群。

展望後市，在跨業態整合業務方面，91APP將持續協助品牌客戶提升全通路營運效率，深化中大型客戶經營。在AI布局方面，持續將AI內建於解決方案與核心流程；近期推出新一代AI SEO解決方案，打造業界領先的AI Graph、全域搜尋洞察等模組功能，透過建立AI可理解的商品與內容架構，協助品牌提升在ChatGPT、Gemini等AI搜尋場景中的引用率、提及率、曝光率與導購轉換能力。

營收 餐飲

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