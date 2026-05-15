長聖實施庫藏股 每股128元至180元區間、買回2,000張

長聖（6712）15日召開董事會，決議通過實施庫藏股案，預計自2026年5月18日至7月14日期間，買回2,000張庫藏股，約占已發行股份2.06%，買回價格區間為每股128元至180元，買回總金額上限為3.6億元。

董事長劉銖淇表示，此次實施庫藏股主要目的為維護公司信用及股東權益，並展現對公司長期營運與產業發展的信心。

長聖表示，公司2026年第1季營運表現穩健成長，單季營收1.9億元，年增約7%；營業利益8,877萬元，較去年同期成長約34%；稅後淨利1.32億元，年增約49%；每股稅後純益（EPS）達1.39元，年增39%，顯示公司在CDMO與新藥雙引擎策略推動下，整體獲利能力與營運動能持續提升。

長聖指出，董事會此次通過庫藏股案，主要係基於對公司長期發展、營運基本面及技術平台價值之信心，並以實際行動維護公司信用及股東權益。

長聖目前CDMO業務穩定成長，並持續深化再生醫療與細胞治療領域布局；新藥研發方面，細胞新藥CAR001已進入高劑量組（Cohort 5），預期將於2026年第2季完成Phase I試驗並銜接Phase IIa臨床。

此外，公司亦同步推進外泌體平台。其中，EXO001活體內CAR-T（in vivo CAR-T）可直接於體內編程T細胞，生成具多靶向辨識能力之奈米抗體CAR-T細胞，於多項實體癌動物實驗中展現顯著療效，甚至達到完全清除癌細胞之成果，為末期實體癌治療提供全新策略，並預計今年向美國FDA申請pre-IND（新藥臨床試驗申請前）諮詢。

dEV-001則聚焦巴金森氏症治療，利用臍帶間質幹細胞來源外泌體進行藥物遞送，目標保護與修復神經細胞，已完成美國FDA pre-IND諮詢並取得正面回饋，規劃於明年第1季申請IND（新藥臨床試驗申請），優先於美國推進臨床試驗，切入全球神經退化性疾病市場。長聖持續擴大細胞與外泌體領域之再生醫療版圖。

長聖強調，公司三大技術平台均積極導入AI技術於蛋白結構預測、抗體工程優化與靶向設計，藉以提升新藥研發效率與平台延展性，並逐步強化國際合作與授權機會。

長聖表示，近期全球資本市場受國際政經環境與生技產業波動影響，市場情緒相對保守，惟公司整體營運仍維持穩健成長。隨著再生醫療市場持續成長、CDMO業務穩定擴展，以及多項新藥研發進度推進，公司將持續強化營運效率與技術競爭力，穩步朝向國際化創新生技公司目標邁進。