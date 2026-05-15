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元太公告自結4月稅後純益11.72億元 EPS 1.02元
元太（8069）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，15日公告自結財務數據。今年4月合併營收28.95億元，年減12.55%；自結歸屬母公司業主淨利11.72億元，年增115.55%，每股純益1.02元。
元太15日起列為處置股票，每5分鐘撮合一次，處置期間至28日。元太15日股價終場大跌16元，收在210元，跌幅7.08%，成交量萎縮至9,124張，終止先前連7個交易日上揚漲勢。
元太今年第1季營運寫下佳績，合併營收86.33億元，年增7.12%；營業利益28.1億元，營業利益率32.6%；歸屬母公司業主淨利27.85億元，年增26.77%，單季EPS為2.41元。第1季獲利表現不僅刷新歷年同期紀錄，更創下單季歷史新高。
元太表示，彩色電子紙Spectra 6在數位標牌（Signage）領域成長動能強勁，出貨面積已超越黑白電子紙。展望後市，看好今年整體營收成長約20%至25%，Signage將成為主要成長引擎，觀音新廠則規劃於2028年量產大尺寸電子產品。
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