快訊

愛玩免費手遊！7旬婦誤踩課金陷阱 手機付款設定方式害她狂噴3萬

為了習近平？川習會北京落幕 川普一反常態「做到這件事」

擎天崗野戰被鏡頭君直播 半夜誰發現的？43人同步觀看可能原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

竑騰4月自結EPS 2.52元 AI散熱設備題材撐後市

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

半導體設備廠竑騰（7751）因有價證券近期達公布注意交易資訊標準，15日公告4月自結數，單月稅後純益達6,782萬元、年增63.11%，每股稅後純益2.52元，優於去年同期的1.71元，顯示AI晶片先進封裝與散熱製程設備需求仍支撐獲利表現。

竑騰4月營收2.41億元，月增9.4%，年增67.2%；累計前四月營收達8.6億元，年增71.5%；歸屬母公司業主淨利6,782萬元，年增63.11%。

展望後市，竑騰搭上輝達NVIDIA）新世代Vera Rubin系列平台散熱設計商機，切入散熱貼合製程設備供應鏈，訂單能見度已延伸至明年，今年業績可望力拚倍增，優於先前預期的年增六成。

市場關注，隨AI晶片功耗與封裝尺寸同步放大，散熱不再只是材料問題，而是進一步拉高貼合、壓合、AOI檢測與整線自動化設備需求。竑騰第三廠產能逐步開出，客戶多以整線採購為主，隨封測廠擴產與AI ASIC需求升溫，整線交付將成為後續營收成長主軸。

輝達 晶片 NVIDIA

延伸閱讀

奇鋐首季大賺2個股本 估今年營運逐季成長

宜鼎自結4月 EPS 31.41元 年增逾40倍、大賺逾三股本

AI Factory題材外溢 茂綸搭輝達熱潮亮燈漲停

奇鋐第1季每股賺20.17元 純益79億元 同步攻頂

相關新聞

宜鼎自結4月EPS 31.41元 年增逾40倍、大賺逾三股本

工控記憶體模組廠宜鼎（5289）15日公告4月自結數，稅後純益達29.87億元，較去年同期6,400萬元大增4,567%；每股盈餘31.41元，遠高於去年同期0.69元，年增4,452%，等於單月大賺逾三個股本。

AI Factory題材外溢 茂綸搭輝達熱潮亮燈漲停

半導體通路商茂綸（6227）15日成為AI伺服器與電子通路族群焦點，早盤股價強攻漲停124.5元，連三日大漲，本周累計漲幅已逾二成。市場人士指出，這波買盤反映資金重新聚焦茂綸作為NVIDIA相關企業級GPU、網通與儲存方案代理及AI Factory建置受惠股的轉型題材。

光隆動能強 訂單看到第4季

光隆（8916）董事長詹賀博昨（14）日表示，目前成衣訂單能見度延伸至第4季，接單金額達全年目標約70%，全年維持雙位數成長目標，且成長主要來自出貨件數增加。

華洋精機第1季EPS 0.19元 將轉上櫃

興櫃股華洋精機（6983）將於25日以85元轉上櫃掛牌，昨（14）日董事會通過今年首季財報，稅後純益309.6萬元，年減70.8%；每股稅後純益0.19元。

三聯第1季EPS 1.26元 尖點1.17元

三聯（5493）昨（14）日公布首季毛利率12.89%，季增0.93個百分點，年增0.13個百分點；稅後純益5,521.5萬元，季增37.2%，年減4.2%，每股純益1.26元。

宇峻第1季每股純益2.34元

遊戲研發商宇峻（3546）昨（14）日公告首季財報，受惠超人氣遊戲《FFXIV》推出後持續熱銷，加上春節旺季加持，帶動單季獲利季增逾56%，每股純益衝上2.34元，攀上近15季來新高，業績表現亮眼。法人看好，宇峻今年有望挑戰賺一個股本。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。