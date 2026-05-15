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竑騰4月自結EPS 2.52元 AI散熱設備題材撐後市
半導體設備廠竑騰（7751）因有價證券近期達公布注意交易資訊標準，15日公告4月自結數，單月稅後純益達6,782萬元、年增63.11%，每股稅後純益2.52元，優於去年同期的1.71元，顯示AI晶片先進封裝與散熱製程設備需求仍支撐獲利表現。
竑騰4月營收2.41億元，月增9.4%，年增67.2%；累計前四月營收達8.6億元，年增71.5%；歸屬母公司業主淨利6,782萬元，年增63.11%。
展望後市，竑騰搭上輝達（NVIDIA）新世代Vera Rubin系列平台散熱設計商機，切入散熱貼合製程設備供應鏈，訂單能見度已延伸至明年，今年業績可望力拚倍增，優於先前預期的年增六成。
市場關注，隨AI晶片功耗與封裝尺寸同步放大，散熱不再只是材料問題，而是進一步拉高貼合、壓合、AOI檢測與整線自動化設備需求。竑騰第三廠產能逐步開出，客戶多以整線採購為主，隨封測廠擴產與AI ASIC需求升溫，整線交付將成為後續營收成長主軸。
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