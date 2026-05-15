宜鼎自結4月EPS 31.41元 年增逾40倍、大賺逾三股本

工控記憶體模組廠宜鼎（5289）15日公告4月自結數，稅後純益達29.87億元，較去年同期6,400萬元大增4,567%；每股盈餘31.41元，遠高於去年同期0.69元，年增4,452%，等於單月大賺逾三個股本。

宜鼎4月營收66.71億元，年增583%，顯示在記憶體報價上漲、庫存效益與高階應用需求升溫帶動下，獲利成長幅度遠高於營收增幅。法人解讀，宜鼎今年以來不僅受惠DRAM漲價，NAND Flash與SSD需求接棒升溫，也推動單月獲利快速放大。

展望後市，宜鼎董事長簡川勝先前表示，DRAM漲勢仍未見停止，Flash自去年第4季才開始回升，後續上行空間更值得留意；在AI基礎建設投資持續擴大下，記憶體與儲存需求仍有機會延續強勢。宜鼎也看好邊緣AI、Edge AI系統、伺服器與解決方案今年表現將明顯升溫，全年有機會呈現倍數成長。