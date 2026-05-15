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AI Factory題材外溢 茂綸搭輝達熱潮亮燈漲停

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

半導體通路商茂綸（6227）15日成為AI伺服器與電子通路族群焦點，早盤股價強攻漲停124.5元，連三日大漲，本周累計漲幅已逾二成。市場人士指出，這波買盤反映資金重新聚焦茂綸作為NVIDIA相關企業級GPU、網通與儲存方案代理及AI Factory建置受惠股的轉型題材。

外電報導，美國商務部已批准約10家中國企業採購輝達H200晶片，名單包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動與京東等大型科技業者。消息激勵輝達股價走強，14日股價大漲4.4%，盤中與收盤價均創新高，也帶動AI晶片與半導體族群氣勢延續。

茂綸為日本Macnica集團旗下通路廠，近年積極布局AI伺服器、企業級GPU、網通與儲存解決方案，並與輝達生態系連結度升高。隨市場重新聚焦輝達中國銷售題材，以及AI Factory、企業私有雲與高階運算平台建置需求，茂綸被視為相關題材在台股端的受惠通路股之一，股價也出現與輝達消息面連動的強勢表現。

基本面方面，茂綸本周一公布第1季財報，單季營收48.4億元，季增22.6%、年增38.6%；毛利率10.5%，季減0.9個百分點、年減0.2個百分點；營益率6.1%，季減0.15個百分點、年增0.4個百分點；稅後純益2.3億元，季增5.1%、年增65%，每股稅後純益3元。

市場認為，茂綸正從傳統電子通路股，逐步轉向AI基礎建設整合商角色，受惠AI工廠、私有雲、企業級GPU、網通與儲存平台需求升溫，評價想像空間跟著放大。若輝達H200後續順利恢復對中國客戶出貨，將進一步擴大相關AI伺服器與系統整合需求。

輝達 騰訊 NVIDIA 茂綸

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