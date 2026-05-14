快訊

不斷更新／川習會2天行程全掌握！川普邀習進平訪美 國宴盛大登場、菜餚曝光

捲網紅命案被控持毒 黃明志坐輪椅現身法庭：寧願坐著被罵

為何壓死線登機陪川普訪中？ 黃仁勳親吐原因：這是個絕佳機會

聽新聞
0:00 / 0:00

能率創新獲利拚逐季增溫 電腦展秀AI、機器人

中央社／ 台北14日電

能率創新表示，第1季每股虧損0.3元，主要受中東戰爭影響，部分股票評價調整所致，今年將結合佳能企業，以AI與機器人參與台北國際電腦展（COMPUTEX 2026），看好多項轉投資開花結果，今年營運獲利會逐季成長。

能率創新公告第1季財報，每股虧損0.3元，主要為3月受到中東戰爭影響，導致部分股票評價調整所致。

展望第2季，能率創新表示，持續推動興櫃子公司宏羚的上櫃申請，並協助宏羚所代理美國公司Live XAI客服AI Agent軟體在台灣落地，且將在今年台北國際電腦展展出相關產品應用；100%子公司毅金精密也將展出機器手臂相關運用。

能率創新表示，與佳能企業共同投資的AI影像應用系統公司禾蒼科技今天以每股30元登錄興櫃，盤中最高漲到171元。能率創新預計多項AI及機器人相關投資，可在第2季帶來不錯利潤，今年營運獲利可望一季比一季好。

佳能 機器人 美國

延伸閱讀

廣達法說會／第1季營收、獲利創新高 AI伺服器產品迭代加速

Appier首季營收、獲利超越財測 第2季展望高度樂觀再度超越預測

廣宇法說會／第2季回歸獲利 雙引擎驅動2026年雙位數成長

欣新網啟動買回庫藏股500張 將分發員工、看好本季表現

相關新聞

泰金財報／2026年首季獲利創新高 每股賺3.58元

全球家飾鑄件大廠泰金-KY（6629）董事會通過第1季合併財報，合併營收6.97億元，季增18%、年增74%，創單季歷史新高；毛利率21.59%，較上季增加2.41個百分點；稅後淨利1.37億元，季增65%、年增33%，獲利創單季歷史新高，每股稅後純益3.58元。

這檔台積電概念股要掛牌了！新股紅包上看30萬元 申購期還有一天

本周有2檔新股辦理申購，其中華洋精機（6983）每股承銷價85元，預計5月25日掛牌上櫃，申購期還有1天，以14日興櫃收盤價390元計算，若是抽中，可望獲利30.5萬元，報酬率358.8%。

華電網法說會／第1季EPS 0.02元 下半年動能轉強

華電聯網（6163）於14日舉辦法說會，說明首季毛利率15.8%，年減8.27個百分點，每股純益為0.02元，主要係大型策略性專案結案，有較高人力投入成本所致。公司認為，上下半年營收比約為3 : 7，依照慣例下半年營運將可望轉強。

三聯財報／2026年首季獲利5,521.5萬元 季增37.2%、年減4.2%

三聯（5493）董事會14日通過今年首季財報，稅後純益5,521.5萬元，季增37.2%，年減4.2%；每股後純益（EPS）為1.26元。

群聯4月 EPS 34.56元 前四個月大賺逾十個股本 創記憶體業紀錄

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制IC大廠群聯（8299）昨（13）日應主管機關要求，公布自結4月歸屬母公司淨利76.4億元，較去年同期大增逾61倍，每股純益34.56元，一個月就賺首季半數獲利。

旺矽第1季 EPS 12.53元

半導體探針卡與測試設備廠旺矽（6223）昨（13）日公布首季財報，受惠AI、高效能運算（HPC）與高階測試需求持續升溫，推升單季營收、毛利率與獲利同步改寫新高，每股純益12.53元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。