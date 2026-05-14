能率創新獲利拚逐季增溫 電腦展秀AI、機器人

能率創新表示，第1季每股虧損0.3元，主要受中東戰爭影響，部分股票評價調整所致，今年將結合佳能企業，以AI與機器人參與台北國際電腦展（COMPUTEX 2026），看好多項轉投資開花結果，今年營運獲利會逐季成長。

能率創新公告第1季財報，每股虧損0.3元，主要為3月受到中東戰爭影響，導致部分股票評價調整所致。

展望第2季，能率創新表示，持續推動興櫃子公司宏羚的上櫃申請，並協助宏羚所代理美國公司Live XAI客服AI Agent軟體在台灣落地，且將在今年台北國際電腦展展出相關產品應用；100%子公司毅金精密也將展出機器手臂相關運用。

能率創新表示，與佳能企業共同投資的AI影像應用系統公司禾蒼科技今天以每股30元登錄興櫃，盤中最高漲到171元。能率創新預計多項AI及機器人相關投資，可在第2季帶來不錯利潤，今年營運獲利可望一季比一季好。