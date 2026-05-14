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泰金財報／2026年首季獲利創新高 每股賺3.58元

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
泰金創辦人許大進。 圖／聯合報系資料照片
泰金創辦人許大進。 圖／聯合報系資料照片

全球家飾鑄件大廠泰金-KY（6629）董事會通過第1季合併財報，合併營收6.97億元，季增18%、年增74%，創單季歷史新高；毛利率21.59%，較上季增加2.41個百分點；稅後淨利1.37億元，季增65%、年增33%，獲利創單季歷史新高，每股稅後純益3.58元。

值得注意的是，泰金去年底切入水五金產品代工業務後，預訂今年5月27日股東常會將全面改選董事（4席董事、3席獨董），全球水龍頭暨衛浴龍頭廠成霖企業董事長歐陽玄，首度以個人名義入列董事候選人。

目前，成霖持有泰金約3%股權，而泰金創辦人許大進也是成霖的董事。歐陽玄一旦獲選泰金董事，代表成霖與泰金兩家公司，未來在水五金代工等業務的合作將更趨緊密。

泰金過去以家飾外觀件為產品主軸，客戶層皆為美系國際知名品牌及通路客戶，產品類別主要以櫥櫃五金、衛浴配件及窗飾五金為核心產品。

2025年第4季，泰金完成三座新廠擴線，積極投入水五金產品代工，並於今年開始貢獻全年營收，加上今年新增兩家美系品牌客戶，營收成長已於第1季顯現。

在獲利方面，由於產品組合的大幅度改變，整體平均毛利率雖有下降，但隨著新產品生產日趨穩定，2026年第1季毛利率已較2025年第4季有所提升，加上營收規模顯著成長，因此第1季即創下歷史獲利新高的佳績。

泰金4月合併營收2.65億元，月增0.2%、年增140.5%，連續兩個月創單月歷史新高；累計前四月合併營收9.62億元、年增88.1%，亦創同期新高。

法人指出，泰金由於客戶數逐年增加，在北美房地產景氣尚未完全復甦情況下，營收仍大幅增長，加上持續努力精進毛利率表現，以及新業務與新客戶助攻，預期今年營運將逐季增溫，全年營收、獲利有望雙創歷史新高。

此外，泰金2025年全年獲利2.47億元，每股稅後純益6.46元，配發每股現金股利上下半年度合計6.2元，配發率達96%，下半年每股現金股利4.2元預計將在7至8月間發放。

財報 營收

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