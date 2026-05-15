華洋精機第1季EPS 0.19元 將轉上櫃

健喬（4114）昨（14）日宣布，以總金額6.58億元收購人人化學製藥99.83%股權。人人化學正式納入健喬集團營運版圖。本次收購聚焦外用製劑核心資產，包含位於桃園市中壢工業區之GMP廠房及多項軟膏產品藥證，被視為健喬強化製造能力與深化皮膚科產品線布局的重要里程碑。

2026-05-14 23:44