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華洋精機第1季EPS 0.19元 將轉上櫃
興櫃股華洋精機（6983）將於25日以85元轉上櫃掛牌，昨（14）日董事會通過今年首季財報，稅後純益309.6萬元，年減70.8%；每股稅後純益0.19元。
華洋精機昨天同步公告股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格85元，昨天興櫃參考價為390元。
華洋精機第1季合併營收4,926.7萬元，年減8.7%。毛利率50.46%，年減8.55個百分點。累計前四月合併營收6,230.3萬元，年減14.7%。
成立於2012年10月的華洋精機，2017年第一台光罩檢測機出貨國際晶圓廠客戶，2022年極紫外光（EUV）光罩檢測設備首度導入國際晶圓廠。華洋精機獨到的表面光學（SFO）技術是競爭優勢，能做到全方位檢出。
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