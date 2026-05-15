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三聯第1季EPS 1.26元 尖點1.17元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

三聯（5493）昨（14）日公布首季毛利率12.89%，季增0.93個百分點，年增0.13個百分點；稅後純益5,521.5萬元，季增37.2%，年減4.2%，每股純益1.26元。

三聯並公告，董事會決議以725萬歐元（約新台幣2.69億元），取得義大利Sara Electronic Instruments S.R.L. 全數股權，藉此強化三聯本業核心技術掌握度及供應鏈穩定性，並結合雙方研發、產品及市場資源，提升整體競爭力。同時可藉由標的既有的國際客戶基礎，配合三聯亞洲市場布局，逐步拓展海外市場。

【記者尹慧中／台北報導】PCB鑽針廠商尖點（8021）昨（14）日召開法說會，公布首季營業利益2.7億元，季增4.6%，年增272.7%；歸屬於母公司業主淨利1.69億元，攀上19年高點，季增12.7%，年增225%，每股純益1.17元。

展望未來，尖點提到，主要客戶目前仍處於產能擴充階段，對終端市場需求維持正向看法，尤其AI伺服器與高速運算相關應用需求持續成長。

尖點指出，隨著新產能本季陸續開出，加上高階產品比重持續提升，預期整體出貨規模、產品組合及營運效率皆可望逐季優化，帶動營收獲利成長。

營收 尖點

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