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宇峻第1季每股純益2.34元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
宇峻董事長劉信。聯合報系資料照
宇峻董事長劉信。聯合報系資料照

遊戲研發商宇峻（3546）昨（14）日公告首季財報，受惠超人氣遊戲《FFXIV》推出後持續熱銷，加上春節旺季加持，帶動單季獲利季增逾56%，每股純益衝上2.34元，攀上近15季來新高，業績表現亮眼。法人看好，宇峻今年有望挑戰賺一個股本。

宇峻結算，首季營收5.19億元，創單季新高，季增14.3%，年增50%；稅後純益1.36億元，為單季歷史次高，季增56.3%，年增156.6%。

展望未來，宇峻指出，接下來每一季都會有新產品，看好營收將逐季攀升，展望正向樂觀。

據悉，宇峻預計6月將發行《天使之戀》國際版，7月發行《三國群英傳：策定九州》及《神州M》國際版，9月發行《幻世錄》重製版，10月發行《三國群英傳：格鬥版》；此外，《FFXIV》也將持續推進每季的季度改版時程，藉此添增營運動能向上。

其中，《FFXIV》是目前宇峻的主要營收來源之一，該遊戲為日系遊戲大廠史克威爾（SQUARE ENIX）的大作，過往該遊戲在台灣市場舊名為《太空戰士》，為家喻戶曉的角色扮演遊戲，目前在全球擁有3,000萬玩家。

法人預估，隨著宇峻新舊產品齊發挹注下，預料今年營收有望逐漸向上，且《FFXIV》的費用多數已在去年認列，估計整體獲利表現將開始轉強，全年有望拚賺一個股本。

宇峻昨日股價上漲3.7元，收71.6元。

營收 宇峻

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