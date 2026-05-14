去年標案、企業AI基建挹注 華電聯網今年下半年營運拚轉強

華電網（6163）營運長王榮德指出，今年上半年及下半年業績比重將可望呈現3 : 7，代表照慣例下半年營運將可望轉強。華電聯網下半年工作重點，包含執行去年得標之十大專案、整備今年政府標案、與專注企業AI基建。

華電聯網4月營收3.34億元，月減55％、年減18.5％。王榮德表示，4月單月下滑主要係大型標案入帳時程集中於第1季，屬正常季節性波動，以前四月累計21.5億元，年增30.2％來看，全年成長軌道並未改變。展望下半年工作重點，包含執行去年得標之十大專案、整備今年政府標案、與專注企業AI基建。

王榮德指出，今年標案狀況因預算關係，目前狀況較不明朗，但今年營收成長的目標不變。華電網長期與諾基亞國際大廠合作，在5G專網與網路通訊基礎建設中扮演系統整合的角色。

王榮德指出，AI發展正從模型建構邁向實體AI落地的典範轉移，Gartner研究報告預估2025年全球將有75％的資料於邊緣端產生，兼具穩定、低延遲與高韌性的網路基礎建設，已成為AI推論應用成功落地的關鍵前提。華電聯網持續與國際大廠攜手，協助客戶提升營運效率與決策品質。

華電網近期與國際通訊設備大廠合辦AI智慧建築論壇，展示為地方政府辦公大樓、產業園區、生醫與科技業者打造的智慧化解決方案，涵蓋自研數位孿生平台。公司近年致力轉型為AI賦能的解決方案服務提供商，下半年將持續強化導入先進成熟的AI技術，透過對外投資與策略合作，推升四大領域產品與服務價值。