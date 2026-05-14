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智崴財報／首季雙率雙升、EPS 0.67元 擬發行可轉債搶攻全球娛樂商機
體感設備大廠智崴（5263）14日公告今年首季財報，毛利率、營益率「雙率雙升」，帶動單季稅後純益來到4,724萬元，季增525.66%、較去年同期轉虧為盈，每股純益達0.67元。此外，因全球相關市場需求提升與中東戰後願景計劃，在手訂單不斷增加，智崴擬將發行可轉換公司債總面額6億元及現金增資擬發行普通股4,300張。
智崴今年首季營收3.29億元，季減22.05%、年增27.1%；毛利率50.65%，季增10.62個百分點、年增25.03個百分點；營益率3.1%，較上季及去年同期負數轉正。
此外，因全球相關市場需求提升與中東戰後願景計劃，在手訂單不斷增加，智崴擬將發行可轉換公司債總面額6億元及現金增資擬發行普通股4,300張。
智崴表示，資金將規劃於產能升級，充實營運資金，以因應未來訂單發展需求。
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