華洋精機財報／首季EPS 0.19元 稅後純益309.6萬元

華洋精機（6983）董事會14日通過今年首季財報，稅後純益309.6萬元，年減70.8%；EPS為0.19元。

興櫃半導體自動光學檢測（AOI）設備廠華洋精機，即將於5月下旬掛牌上櫃，今日同步公告股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格85元。華洋精機今天興櫃參考價為390元。

華洋精機今年第1季合併營收4,926.7萬元，年減8.7%。毛利率50.46%，年減8.55個百分點。累計今年前四個月合併營收6,230.3萬元，年減14.7%。

華洋精機成立於2012年10月，2017年第1台光罩檢測機出貨國際晶圓廠客戶，2022年極紫外光（EUV）光罩檢測設備首度導入國際晶圓廠。華洋精機獨到的表面光學（SFO）技術是競爭優勢，能做到全方位檢出，除可以檢測凸起的缺陷，也可以檢測平面缺陷。

華洋精機是目前是台灣本土唯一可同時檢測 EUV 與 DUV 光罩微粒的設備供應商，此一技術突破打破過去由海外大廠長期壟斷的市場格局，並成功切入全球頂尖晶圓代工廠的先進製程供應鏈。

華洋精機2025年營收3.12億元，年增24%，稅後淨利7,097萬元，每股純益4.46元。展望未來，2026年營收可望成長雙位數水準，除現有客戶持續擴廠，今年將積極拓展日本市場，並將跨足清潔機及擴及模組產品，將是營運成長主要動力。