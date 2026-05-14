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這檔台積電概念股要掛牌了！新股紅包上看30萬元 申購期還有一天

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
新股抽籤示意圖。圖／ingimage
新股抽籤示意圖。圖／ingimage

本周有2檔新股辦理申購，其中華洋精機（6983）每股承銷價85元，預計5月25日掛牌上櫃，申購期還有1天，以14日興櫃收盤價390元計算，若是抽中，可望獲利30.5萬元，報酬率358.8%。

華洋精機辦理公開申購期間為5月13日至15日，5月19日抽籤，承銷張數360張；申購首日就吸引29萬3,546人參與，粗估中籤率約0.12%，申購截止日為5月15日，想參與新股抽籤者還有1天，若加計14日及15日參與抽籤的件數，中籤率恐將更低。

華洋精機主要從事自動化視覺影像檢測設備及模組之設計開發、製造與銷售，產品主要應用於半導體、TFT-LCD面板等產業製程中，其影像檢測設備與模組產品兼顧檢測精密度與速度。

華洋精機於2012年10月成立，2017年出貨第一台光罩檢測機給國際晶圓廠客戶，2022年極紫外光（EUV）光罩檢測設備首度導入國際晶圓廠，是目前台灣本土唯一可同時檢測EUV與DUV光罩微粒的設備供應商，突破海外大廠長期壟斷的市場格局，並切入全球頂尖晶圓代工廠的先進製程供應鏈。

華洋精機2025年營收3.12億元，年增24%，稅後純益7,097萬元，每股純益4.46元；今年營收可望雙位數成長，隨著既有客戶持續擴廠，將積極拓展日本市場。

另外，精誠金融（7819）預計5月27日掛牌上櫃，每股承銷價暫定50.5元，承銷張數694張，申購日期5月15日至19日，5月21日抽籤；以14日興櫃收盤價62元計算，抽中可望獲利11,500元，報酬率22.8%。

營收 台積電 晶圓廠

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